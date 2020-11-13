Эксперты размышляют над дальнейшими сценариями реализации проекта

Сегодня стало известно, что специалисты из Nord Stream 2 AG занялись разработкой плана по будущей реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2". Согласно данным отчета "Газпрома", работы на немецкой территорий уже завершены.

Также энергетический гигант сообщил, что строительство части газопровода, расположенной на территории нашей страны, подходит к концу.

Сейчас дело занятых в реализации проекта экспертов – определить "сценарии завершения строительства газопровода", передает РИА "Новости".

Напомним, возведением российского трубопровода занимается компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом".

Кстати, недавно эксперт Игорь Юшков заявил, что энергогиганта ждут серьезные проблемы из-за расширения санкций по "Северному потоку -2". США решили аккуратно вывести из-под своего удара Европу, нацелившись на российские компании.