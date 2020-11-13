Власти пока не определились с позицией по этому вопросу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообщался с журналистами на волнующую многих россиян тему индексации пенсионных выплат для пожилых людей, которые продолжают работать. По словам высокопоставленного госслужащего, в кабмине работают над этим вопросом.

Песков сообщил, что в правительстве озабочены темой соцвыплат пенсионерам и будут вести активные обсуждения на этот счет, передает РИА "Новости".



Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что решение по индексации находится в компетенции кабмина. В администрации президента пока не выработали позицию по данному вопросу, отмечает URA.RU.



Кстати, вопрос дискриминации пенсионеров, когда одним ежегодно увеличиваются выплаты на размер инфляции, а другим нет, недавно прокомментировала сенатор Елена Бибикова из Комитета по соцполитике. Она отметила, что работающие пенсионеры компенсируют инфляцию за счет индексации зарплат, так что на ежегодное повышение пенсий им рассчитывать не приходится.