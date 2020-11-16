Текущее ослабление нацвалюты отразится на стоимости товаров в следующем году

Инфляция в России к концу 2020 г. составит 3,9–4,2%. Таков прогноз Центробанка. Частично на этот показатель повлияло падение курса рубля. Но, по мнению экспертов, основной рост цен из-за девальвации рубля россияне увидят в следующем году.

Потерявший позиции рубль прибавил к темпам инфляции в 2020 г. примерно 1%. Но обычно этот эффект наступает через 3-4 квартала. Поэтому основное влияние валютного курса на внутренние цены следует ожидать в 2021 году. Отсрочке способствуют и антикоронавирусные меры, когда из-за эпидемии россияне практически не ездят за рубеж, не пользуются иностранными услугами, да и с поставками импортных товаров наблюдаются перебои.

"Влияние ослабления национальной валюты в 2020 г. может транслироваться в инфляцию позднее", – считают в ЦБ.

В то же время, на ситуацию влияет и падение реальных доходов россиян. По мнению Валерия Емельянова из "Фридом Финанс", сокращение трат граждан затормозило инфляцию почти на 5%. Если бы этого не случилось, рост цен шел бы вдвое активнее, пишут "Известия".

В текущем году евро подорожал к рублю почти на треть, прибавив к своей стоимости примерно 21 рубль. Доллар подскочил на 25%, то есть на 15 рублей. В первые две недели ноября 2020 г. курс рубля держался в коридоре 77,3-80,5 к доллару и 90-93,7 руб. к евро, передает URA.RU.

О том, когда россиянам пора бежать в обменники, дали совет эксперты.