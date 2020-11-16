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Эксперты из Минцифры разработали проект закона, который предпишет операторам связи подключиться к борьбе с телефонными правонарушителями.
С инициативой усовершенствовать систему противостояния обманщикам, которые по телефону представляются сотрудниками банков и выуживают у доверчивых россиян информацию по их счетам, выступили сами банкиры, сообщает издание "Известия".
В частности, предложено установить прямую связь между банками, что позволит быстро заблокировать счет мошенника, и не дать ему снять украденные деньги, отмечает "Пятый канал".
Ранее в Подмосковье рассказали о новых схемах мошенников.
Благодаря высоким технологиям злоумышленники могут менять голос.
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