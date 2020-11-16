Ловить мошенников помогут операторы связи

Эксперты из Минцифры разработали проект закона, который предпишет операторам связи подключиться к борьбе с телефонными правонарушителями.

С инициативой усовершенствовать систему противостояния обманщикам, которые по телефону представляются сотрудниками банков и выуживают у доверчивых россиян информацию по их счетам, выступили сами банкиры, сообщает издание "Известия".

В частности, предложено установить прямую связь между банками, что позволит быстро заблокировать счет мошенника, и не дать ему снять украденные деньги, отмечает "Пятый канал".

Ранее в Подмосковье рассказали о новых схемах мошенников. Благодаря высоким технологиям злоумышленники могут менять голос.

