Впервые за 20 лет инвесторы не вложились ни в один СПГ-проект в мире

Резкое падение цен на энергоносители в мире привело к тому, что в 2020 г. не профинансирован ни один новый проект по производству сжиженного природного газа. Более того, развитие ситуации с коронавирусом дает основание полагать, что восстановления производства и потребления топлива в ближайшее время не произойдет. Соответственно, и новых СПГ-проектов не откроется. Это расчищает дорогу на европейский рынок российскому газу.

По оценке аналитиков, в США в течение ближайших лет пяти не найдется инвесторов для сферы СПГ. Слишком уж они прогорели в этом году. Низкие цены на газ сделали экспорт газа танкерами нерентабельным. Действующие СПГ-заводы останавливались в США и Австралии. Саудовская Аравия отложила покупку доли в этом бизнесе в США и отказалась от долгосрочного контракта на поставки.

В России тоже приняли решение "притормозить": запуск завода "Обский СПГ" перенесли с 2022 г. на 2024 год, передает "Взгляд". Примерно в то же время должен заработать и "Арктик-СПГ-2". По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это время будет очень удачным для экспорта российского газа.

Эксперт поясняет, что до 2022 г. мировая экономика вряд ли восстановится до докоронавирусного уровня. Поэтому производство СПГ останется нерентабельным. Примерно в 2022 г. начнут вступать в строй мощности, которые были профинансированы до 2020 года, считает Юшков, а затем наступит "провал". Тогда придет пора радоваться России, ведь цены на газ подскочат, а конкурентов не останется.

Ранее эксперты указали на выигрышное положение РФ на энергетическом рынке. При этом в 2020 г. "Газпром" нес значительные потери.