Байден обвалит российский рубль

Байден обвалит российский рубль
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Нацвалюта может крайне негативно отреагировать на возможные американские рестрикции

На курс рубля негативное влияние, кроме тревожной ситуации вокруг эпидемии коронавируса, нестабильности нефтяного рынка, оказывает вероятность новых санкций в отношении РФ в случае прихода к власти в США Джо Байдена. Аналитики "Эксперт online" полагают, что период стабилизации "россиянина" завершился.

В течение недели-двух "доллар сделает попытку пробоя 79,50", прогнозирует Александр Купцикевич из FxPro. Эксперт из НРА Сергей Гришунин ожидает реализации негативного сценария для рубля после объявления победителя на президентских выборах в США.

"Если Джон Байден сдержит свои предвыборные обещания и усилит давление на нашу страну, в том числе с использованием новых жестких санкций, то национальная валюта снова уйдет к верхним границам диапазона 78,00-82,00 за доллар", – заявил эксперт.

По мнению специалиста из "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на рынки "возвращается настороженное спокойствие" на фоне роста числа инфицированных COVID-19, что также негативно влияет на стоимости нефти.

"На начавшейся неделе мы не ждем от рубля укрепления, а полагаем, что пара доллар-рубль будет находиться в коридоре 76,80-78,00, пара евро-рубль – в диапазоне 90,80−92,00", – предположил Кочетков.

Ранее на прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США в отношении российского газопровода "Северный поток-2" есть ничто иное, как несправедливая конкуренция, передает РИА "Новости". По его словам, спотовый рынок сырья менее стабильный, чем трубный. А с последним у России в Европе нет конкурентов, подчеркнул Песков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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