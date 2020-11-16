Для отечественного монополиста "закрытие" проекта не станет катастрофой

Российский "Газпром" не будет возмещать убытки своим партнерам из Европы в случае полного свертывания строительства газопровода "Северный поток-2". Такую точку зрения высказал ректор ЛГУ Станислав Еремеев в эфире медиацентра "Патриот", в котором обсуждалась тема "Энергетическая держава. Экономические войны за рынок нефти и газа".

"Если уж кто и понесет потери от остановки "Северного потока-2", так это страховщики – международные страховые компании", – цитирует РИА ФАН эксперта.

По его мнению, отказ от реализации проекта для российского концерна не станет катастрофой. Монополист, уверен Еремеев, явно застраховал все риски, связанные со строительством газопровода.

Также специалист отметил, что международные проекты "Газпрома" преследуют не только экономические цели, но и политические, поскольку концерн является ведущим государственным холдингом РФ.

"Поэтому при принятии решений по "СП-2", "Турецкому потоку" геополитические факторы были доминирующими", – считает ректор ЛГУ.

Еремеев добавил, что "Газпром" понесет имиджевые потери при остановке проекта.

Ранее сегодня сенатор Алексей Пушков высказался о судьбе "СП-2", когда в Белый дом въедет новый президент США Джо Байден. По его прогнозу, демократ не станет ужесточать санкции в отношении нашей трубы, т.к. собирается улучшать отношения с немцами, а расширенные рестрикции могут коснуться всех иностранных участников проекта. Однако Байден будет пытаться "утопить" "Северный поток-2" иными средствами, чтобы не раздражать Берлин.

