Москве придется рано или поздно смириться с остальными партнерами Белоруссии, заявил Батька

Россия не стремится давать разрешение на транзит нефтегазового сырья из государств, которых Минск рассматривает в качестве поставщиков энергетических ресурсов. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам главы республики, за РФ остается судьба многих решений по ЕАЭС, однако Москва в один момент вынужденно пойдет на формирование единого энергорынка, где у Белоруссии появится выбор в поставщиках энергосырья. Однако Россия, добавил Лукашенко, не дает разрешение на использование своей транзитной зоны для транспортировки ресурсов из Казахстана к белорусам. Такая же ситуация сложилась с Туркменистаном, сообщил президент.

Также Лукашенко сообщил, что для развития ЕАЭС необходима реализация подписанных договоренностей, однако ни один из участников не стремится их выполнить.

"Ни единого решения. Кусками что-то сделано. Вот в чем наша беда", – заявил глава Белоруссии.

Президент республики также заявил, что не хотел бы видеть ЕАЭС как форму объединения, напоминающую по своей сути СНГ.

"Там мы практически не принимаем решений. Лишь обсуждаем на единой площадке некоторые вопросы", – объяснил Лукашенко.

Ранее сообщалось о том, что РФ и Белоруссия намерены обсудить соглашение о поставках "голубого топлива". Белорусская сторона ожидает снижения тарифов. Действующий договор сроком до 31 декабря 2020 года устанавливает цену на 1 тыс. кубометров газа в 127 долларов для Белоруссии вместо 150.



