Эксперт напомнил, что за всю историю предложенной ею мере подвергались лишь Иран с Северной Кореей

Отключение Белоруссии от межбанковской системы SWIFT может привести к исключению Минска из мировой торговли и краху государственной экономики. Такое заявление сделал эксперт Виктор Достов.

Ранее белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что намерена отключить республику от SWIFT, а также добиться отказа международных банков от кредитования Беларусбанка и Белагпромбанка.

По словам Достова, блокирование SWIFT является одной из крайних мер экономического воздействия, которое фактически означает полную изоляцию государства от мировых финансов. Подобные случаями могут "похвастаться" лишь Северная Корея и Иран.

По этой причине, добавил специалист, изоляция Минска от системы SWIFT приведет к весьма драматичным последствиям – особенно для местного населения. Однако вряд ли Запад пойдет на такие меры – в крайнем случае, уверен Достов, от международной системы отключат лишь некоторые банки. А отказ от кредитования представляет уже меньшую опасность, так как Минск может в случае необходимости получить валюту или займ из РФ, отмечает РИА "Новости".

Ранее Тихановская объявила о введении новых экономических ограничений в отношении Белоруссии со стороны ЕС. По словам беглого кандидата, Брюссель принял решении о расширении персональных санкций против более 200 высокопоставленных лиц республики.



