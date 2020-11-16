Украина станет "резервом" для ЕС после запуска "Северного потока - 2" - эксперт

Украина станет "резервом" для ЕС после запуска "Северного потока - 2" - эксперт
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Киевские власти в спешке запасаются голубым топливом, которое можно продать в соседние страны

Газотранспортная система Незалежной станет резервной веткой после введения в эксплуатацию магистрали "Северный поток – 2". Такое заявление сделал глава Фонда энергоразвития Сергей Пикин.

Специалист отметил, что после завершения проекта потребление газа среди европейцев увеличится. А украинская магистраль будет использоваться либо для переброски "голубого топлива" по городам Незалежной, либо для продажи газа, который киевские власти успели закачать в 2020 году в свои хабы, соседним европейским странам.

"Летом они постоянно закачивали газ по низким тарифам, а в зимний сезон начнут его продавать трейдерам в Европе. И этот газ будут использовать для продажи в Европу, а не для украинцев", – отметил Пикин.

Также Пикин добавил, что поставки энергосырья в западные страны более политизированы в сравнении с Востоком, где предпочитают думать больше об экономике, нежели о политической конъюнктуре. Однако за выход на азиатский рынок необходимо протий через поле битвы из-за высокого уровня конкуренции, передает РИА ФАН.

Ранее украинские эксперты заявили, что "Северному потоку – 2" суждено стать самым дорогостоящим недостроем в мировой истории – Москва, несмотря на прилагаемые усилия, так и смогла обезопасить свой проект от санкций Запада, а "цивилизованный бизнес" старается абстрагироваться от столь сомнительных идей. В то же время специалисты из Незалежной утверждают, что киевская ГТС в странах Европы закрепляет свое значение.

Егор МАЛКОВ

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