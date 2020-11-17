Украине предрекли финансовый крах из-за закрытия торгпредства РФ

Украине предрекли финансовый крах из-за закрытия торгпредства РФ
Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Нашей стране больше не нужны украинские товары

Россия уверенно наращивает темпы импортозамещения. Такая политика российского руководства больно ударит по экономике Незалежной, уверен экономический эксперт с Украины Юрий Гаврилечко. 

Усугубляет ситуацию решение кабинета министров РФ закрыть торговое представительство в соседней стране. Теперь украинцам нужно готовиться к очередному витку экономического кризиса. По оценкам эксперта, киевский режим потерпит колоссальные убытки из-за сворачивания партнерства с нашей страной в сфере торговли.

Санкции и так привели к тому, что Россия стала самостоятельно производить необходимые ей товары и услуги. А закрытие торгового представительства и вовсе сократит до минимума возможность попадания украинской продукции на российский рынок.

В интервью порталу "Главред" Гаврилечко отметил, что РФ продолжит приобретать у Незалежной сырье, а вот высокотехнологичные товары сбыть будет сложнее.

Кстати, вместе с торгпредством на Украине, Россия закрыла аналогичное ведомство в Литве. Такое решение правительство приняло после предложения Минпромторга.

Ольга ФЕДОРОВА

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Не потонет, <цензура> не тонет, а вонять больше станет. Побежит в суды, начнет ныть в ЕСПЧ, канючить новые санкции в ЕС. На большее незалежная не способна.
Андрей
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Давно пора.
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