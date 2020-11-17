Нашей стране больше не нужны украинские товары

Россия уверенно наращивает темпы импортозамещения. Такая политика российского руководства больно ударит по экономике Незалежной, уверен экономический эксперт с Украины Юрий Гаврилечко.

Усугубляет ситуацию решение кабинета министров РФ закрыть торговое представительство в соседней стране. Теперь украинцам нужно готовиться к очередному витку экономического кризиса. По оценкам эксперта, киевский режим потерпит колоссальные убытки из-за сворачивания партнерства с нашей страной в сфере торговли.

Санкции и так привели к тому, что Россия стала самостоятельно производить необходимые ей товары и услуги. А закрытие торгового представительства и вовсе сократит до минимума возможность попадания украинской продукции на российский рынок.

В интервью порталу "Главред" Гаврилечко отметил, что РФ продолжит приобретать у Незалежной сырье, а вот высокотехнологичные товары сбыть будет сложнее.

Кстати, вместе с торгпредством на Украине, Россия закрыла аналогичное ведомство в Литве. Такое решение правительство приняло после предложения Минпромторга.

