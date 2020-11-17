Доллар по 100 рублей: эксперт оценил влияние вакцинации от коронавируса на курс валют

Доллар по 100 рублей: эксперт оценил влияние вакцинации от коронавируса на курс валют
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прогнозируемое ослабление валюты США не поможет укреплению российской денежной единицы

Массовая вакцинация от COVID-19 не поможет рублю укрепиться. В этом убежден экономист Денис Ракша. По его мнению, в 2021 г. российскую валюту ожидает дальнейшее падение. 

Ранее аналитики Citigroup представили прогноз, согласно которому в 2021 г. на фоне успехов разработчиков вакцин от коронавируса мировая экономика начнет активно восстанавливаться, а доллар станет дешевле на 20%. Однако российский эксперт таких предпосылок не видит.

"Эти вакцины еще не зарегистрированы, речь идет о результатах испытаний. Во-вторых, сроки массового производства вакцины и тем более массовой же вакцинации измеряются месяцами и даже годами",

пояснил Ракша свою точку зрения в эфире НСН. Он полагает, что в 2021 г. история с вакциной никак не отразится на курсе доллара. Что касается рубля, то он продолжит падать на фоне низких цен на нефть и проблем в экономике, которая перейдет в слабому росту не ранее второго полугодия следующего года.

"Доллар в 2021 году будет стоить порядка 100 рублей",

– оценил ситуацию эксперт.

Ранее аналитики объяснили, как смена власти в США может оказать психологическое давление на рубль. При этом нужно понимать, что снижение валютного курса отражается на реальных ценах спустя несколько месяцев после девальвации. Поэтому россиянам стоит быть готовыми к скачку инфляции в следующем году.

По данным Московской биржи, во вторник, 17 ноября, рубль вновь упал относительно доллара и евро. Дневной курс: 76,6 руб/долл, 90,9 руб/евро. 

Николай ВИКТОРОВ

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