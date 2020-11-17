Отсутствие в РФ четкого плана по борьбе с промышленным загрязнением воздуха делает нашу страну непривлекательной для Старого Света

Позиция президента РФ Владимира Путина по снижению парниковых выбросов поставила под угрозу вложения в Россию фондов, занимающихся экологией. Об этом заявила ветеран финансового менеджмента развивающихся рынков, управляющая фондами Swedbank в Стокгольме Елена Ловен.

В беседе с Bloomberg она спрогнозировала, что Москва может потерять западные инвестиции на миллиарды долларов.

Ловен напомнила, что на прошедшем в конце октября инвестиционном форуме "Россия зовет!" ей удалось задать вопрос Путину о том, что конкретно намерены делать российские компании нефтегазового сектора, чтобы снизить выбросы в течение 30 лет. Она объяснила свой интерес тем, что в портфеле фонда Swedbank Robur Rysslandsfonden около 25% акций приходится именно на такие компании. Согласно данным Bloomberg, за последние три года доходность фонда составила 8,2%, опередив 84% конкурентов.

Поэтому Ловен выразила беспокойство отсутствием у РФ четкой программы действий, что может помешать дальнейшим вложениям, т.к. это противоречит задачам Swedbank.

На это Путин ответил, что российские власти будут добиваться сокращения эмиссии предприятий в соответствии с целями Парижского соглашения, для чего приняты соответствующие законы. Президент подчеркнул, что данный вопрос "очень важен" и добавил, что крупнейшие компании страны будут играть ключевую роль в помощи государству в достижении его климатических целей.

В издании слова Путина не произвели утешительного эффекта. Кремль основывает свои обязательства по Парижскому соглашению на том периоде, когда Россия была частью Советского Союза и производила гораздо больше загрязнений, чем сегодня, что фактически позволило ей увеличить выбросы углерода к 2030 году. Исследовательская группа Climate Action Tracker оценивает готовность Москвы к выполнению парижских задач как "критически недостаточную".

Через семь дней после своего комментария на конференции Путин подписал указ, предписывающий правительству работать над выполнением Парижского соглашения, однако не менять амбициозные задачи РФ.

Крупнейшие российские энергетические компании планируют расширить производство в ближайшие десятилетия и, в отличие от своих коллег в Европе, не обещали перейти на возобновляемые источники энергии, указывает издание.

При этом сама Ловен подчеркнула, что Россия делает "искренние попытки" улучшить ситуацию, но все еще далека от выполнения Парижского соглашения.

"В Европе это довольно просто: вы не можете инвестировать в компанию, занимающуюся ископаемым топливом, если она не пообещала и не имеет четкой программы преобразования в нечто более устойчивое", – сказала она. "Для инвестора, уделяющего особое внимание экологическим, социальным и управленческим факторам, Россия становится все менее и менее привлекательной", считает эксперт.

Ранее во вторник, 17 ноября, стало известно, что Минэкономразвития разработало законопроект об адаптации отечественной экономики к изменениям климата и международным экологическим стандартам, сообщают "Ведомости".

