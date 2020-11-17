Минску предстоит найти деньги, которых у него нет

Россия может предоставить Белоруссии территорию для нефтедобычи, однако процесс будет далеко не таким простым, каким кажется для главы республики Александр Лукашенко. Такое заявление сделал политолог, экономист Дмитрий Болкунец.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой заключить сделку по приобретению Минском одной из российскийх нефтескважин. Сам глава РФ ответил согласием.

По словам специалиста, Москва может дать положительный ответ на просьбу Минска, однако белорусской стороне предстоит провести геологическую разведку, закупить для этого необходимое оборудование и вложить далеко не самые малые средства, которыми Минск в настоящее время не может похвастаться.

По словам Болкунца, добыча нефтепродуктов не так проста и не ограничивается лишь одним бурением скважины.

"Это ведь ресурс, который сложно добыть. Россия может жать ему условный арктический шельф, однако для этого будут нужны деньги, которых у Лукашенко нет", – заявил Болкунец в интервью изданию "Украина.ру".

Специалист предположил, что президент Белоруссии, по всей видимости, полагает, что сможет рассчитывать на очередной российский кредит или помощь Москвы, рассчитывая, что Кремль сам заплатит за его нефтедобычу на территории России.

Ранее глава ФНЭБ Константин Симонов заявил, что просьбу Лукашенко выполнить не удастся по определенным причинам: ведущие госкорпорации РФ не могут похвастаться недрами, так как они находятся в государственной собственности.