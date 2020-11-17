Распространение COVID-19 проявило все слабые места функционирования государства

Эпидемия коронавируса кардинально изменила ситуацию в мировой экономике, а вкупе с нестабильность внутри Незалежной – такое положение дел чревато для соборной в будущем году "мясорубкой". Об этом предупредил соотечественников директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в своем комментарии для издания "Главред".

По его мнению, населению страны не стоит ждать роста доходов, а промышленности грозит провал.

"Спад украинской экономики может получиться очень жестким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках", – написал эксперт.

Он спрогнозировал влияние пандемии на ситуацию в стране еще до полутора лет. С его точки зрения, позиции президента Владимира Зеленского будут лишь ухудшаться, поскольку глава государства допустил ряд грубых ошибок в борьбе с COVID-19.

В среднесрочной перспективе лидеру нации придется объявить о внеочередных выборах в Верховную раду и сформировать новое правительство. В ином случае соборной грозит необратимый распад, уверен специалист.

"Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, экономика просто летит под откос", – заявил Гончаров.

У Незалежной, подчеркнул он, есть сильные враги и ненадежные союзники. При этом в настоящее время в стране самый дешевый труд, неэффективная пенсионная система, бедное население в Европе, а украинская продукция "как была не конкурентной, так до сих пор таковой и остается", считает экономист.

По его данным, свыше половины потребления в соборной оказалось в тени, а из почти 35 млн граждан свыше 13 официально не имели дохода.