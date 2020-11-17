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Эпидемия коронавируса кардинально изменила ситуацию в мировой экономике, а вкупе с нестабильность внутри Незалежной – такое положение дел чревато для соборной в будущем году "мясорубкой". Об этом предупредил соотечественников директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в своем комментарии для издания "Главред".
По его мнению, населению страны не стоит ждать роста доходов, а промышленности грозит провал.
"Спад украинской экономики может получиться очень жестким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках", – написал эксперт.
Он спрогнозировал влияние пандемии на ситуацию в стране еще до полутора лет. С его точки зрения, позиции президента Владимира Зеленского будут лишь ухудшаться, поскольку глава государства допустил ряд грубых ошибок в борьбе с COVID-19.
В среднесрочной перспективе лидеру нации придется объявить о внеочередных выборах в Верховную раду и сформировать новое правительство. В ином случае соборной грозит необратимый распад, уверен специалист.
"Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, экономика просто летит под откос", – заявил Гончаров.
У Незалежной, подчеркнул он, есть сильные враги и ненадежные союзники. При этом в настоящее время в стране самый дешевый труд, неэффективная пенсионная система, бедное население в Европе, а украинская продукция "как была не конкурентной, так до сих пор таковой и остается", считает экономист.
По его данным, свыше половины потребления в соборной оказалось в тени, а из почти 35 млн граждан свыше 13 официально не имели дохода.Согласно последним данным всемирного рейтинга благосостояния в 2020 г. Украина заняла 92 место из 167-ми, причем в Восточной Европе она показала самый худший результат. Как сообщает Legatum Institute, в ситуации с Незалежной безопасность под угрозой из-за войны в Донбассе и страхах инвесторов вкладываться на фоне замороженного конфликта. Кроме того, аналитики видят необходимость в поднятии уровня украинской медицины и лучше заботиться об окружающей среде.
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