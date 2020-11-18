Некоторые специалисты уверены, что проект дышит на ладан

Часть экспертного сообщества придерживается мнения, что России не удастся завершить строительство "Северного потока-2". Например, так считает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин.

По его словам, судьба газопровода была решена еще после принятия первого пакета американских рестрикций. Тогда ограничения ввели против трубоукладчиков. Эти действия Вашингтона, по мнению Кутихина, поставили крест на проекте, и он был заморожен.



Теперь же Белый дом забил последний "гвоздь в гроб" СП-2. Так эксперт оценил новые санкции против страховщиков и других компаний, которые участвуют в реализации российского проекта.

По мнению Кутихина, США обладают такой мощной и всеобъемлющей силой, что тягаться с ними нет никакого смысла. Эксперт убежден, что и нашей стране это не под силу, передает украинское издание "Оbozrevatel".

"Вы знаете хотя бы одного трубоукладчика в мире, который бы решился пойти против США?", – задается вопросом Кутихин.

Впрочем, многие эксперты не согласны с такими заявлениями. Кроме того, недавно "Газпром" отчитался об успешном завершении работ на немецкой территорий. Также энергетический гигант сообщил, что строительство части газопровода, расположенной на территории нашей страны, подходит к концу.