Курс рубля
- Доллар по 70 рублей: эксперты увидели хорошие перспективы для российской валюты
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Что будет с валютой: стоит ли покупать доллары
Часть экспертного сообщества придерживается мнения, что России не удастся завершить строительство "Северного потока-2". Например, так считает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин.
По его словам, судьба газопровода была решена еще после
принятия первого пакета американских рестрикций. Тогда ограничения ввели против
трубоукладчиков. Эти действия Вашингтона, по мнению Кутихина, поставили крест
на проекте, и он был заморожен.
Теперь же Белый дом забил последний "гвоздь в гроб" СП-2. Так эксперт оценил новые санкции против страховщиков и других компаний, которые участвуют в реализации российского проекта.
По мнению Кутихина, США обладают такой мощной и всеобъемлющей силой, что тягаться с ними нет никакого смысла. Эксперт убежден, что и нашей стране это не под силу, передает украинское издание "Оbozrevatel".
"Вы знаете хотя бы одного трубоукладчика в мире, который бы решился пойти против США?", – задается вопросом Кутихин.
Впрочем, многие эксперты не согласны с такими заявлениями. Кроме того, недавно "Газпром" отчитался об успешном завершении работ на немецкой территорий. Также энергетический гигант сообщил, что строительство части газопровода, расположенной на территории нашей страны, подходит к концу.
Киеву американцы пришлют летальное оружие
В Крыму вынесли предупреждение Киеву после ареста наших самолетов