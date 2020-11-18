Желание обезопасить людей может привести к неприятным последствиям

Предложение банкиров о блокировке карт при подозрении на мошенничество кажется весьма сомнительной инициативой известному экономисту Антону Шабанову. Ряд банков выступил с идеей замораживать карты на 25 дней, если по ним будут осуществляться "подозрительные" операции.

Основанием для блокировки карт может быть заявление клиента банка о том, что получатель средств кажется ему мошенником. Пока будут идти разбирательства по поводу переведенных денег, держатель карты, на которую отправили средства, не сможет распоряжаться своим счетом.

По мнению Шабанова, такая практика приведет к тому, что многие ни в чем не повинные россияне пострадают. Блокировка карт может стать причиной срыва сделок, крупных покупок и в целом способна изрядно подпортить жизнь людей.

В интервью URA.RU экономист подчеркнул, что подобные инициативы должны быть четко проработаны в части оснований для блокировки, иначе не миновать беды.



Ранее "Утро.ру" рассказывало, что мошенники придумали хитроумный план обмана перед "черной пятницей".

