Финансовую систему РФ признали весьма устойчивой

Низкий курс российской валюты удивляет европейских аналитиков. По объективным данным, внешний долг РФ незначителен, фонд национального благосостояния сравним с норвежским, финансовое положение страны устойчиво. При этом рубль занимает в мире столь же слабые позиции, как и бразильский реал.

"Это непонятно", – комментирует ситуацию финансовый управляющий из Австрии, автор книги "Как зарабатывать деньги во время ледникового периода нулевого процента" Герхард Массенбауэр. Он признал, что в нынешней кризисной ситуации ему очень нравятся российские активы и он рекомендует европейцам обратить внимание на банковский сектор РФ:

"Он сейчас более стабилен и безопасен, чем в США или Европе",

– цитирует эксперта издание Focus. Кроме того, Массенбауэр обращает внимание на то, что вложения в ценные бумаги большинства западных компаний сейчас не приносят никакого дохода. Тогда как владельцы российских акций имеют неплохую прибыль. К примеру, акции "Газпрома" котируются очень высоко, потому что компания, несмотря на сложности с "Северным потоком-2", имеет хорошие перспективы сотрудничества с ЕС, Турцией, Китаем.

Учитывая "смешной" курс рубля, эксперт считает Россию одним из наиболее привлекательны рынков для инвестиций сегодня.

Ранее в Кремле призвали граждан не волноваться по поводу курса рубля, поскольку его падение не отражает реальной макроэкономической ситуации в стране. При этом аналитики предрекают, что в 2021 г. рубль рухнет до 100 к доллару.

В среду, 18 ноября, курс доллара на Московской бирже к 16.00 мск составлял 75,76 руб., курс евро – 89,91 рубля. Ослабление российской валюты за 2020 г. уже составило около 25%.