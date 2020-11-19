Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам

Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На финансовый рынок сильно влияют спекулянты

В обозримой перспективе рубль вернется к курсу 45 за доллар. В этом убежден известный экономист Михаил Хазин.

Свои выводы он строит на основе данных валютных спекулянтов, работавших в США. Поскольку американские деньги сейчас очень переоценены, следует ожидать возвращения к их реальной стоимости.

"Доллар будет стоить 45 рублей",

заявил Хазин в эфире Ютуб-канала Metametrica, подчеркнув, что "это не рубль укрепится, а доллар упадет".

Что касается евро, то тут картина другая, уточнил другой ведущий экономист Михаил Делягин. Пока к власти в Германии не пришли "зеленые" и не начали губить промышленность, еврозона будет существовать и евро будет силен. Как только немецкие власти возьмут курс на деиндустриализацию ФРГ, евро рухнет. Но произойдет это не сейчас, поэтому в ближайшее время ожидать падения евро до 55 рублей не стоит.

Ранее Хазин предрек сильнейший экономический кризис в России, сопоставимый с тем, что был в 1990х годах. На это повлияет падение сборов НДС в 2020 г. и сокращение инвестиций. При этом, по его мнению, официальные цифры будут наполовину приукрашивать действительность.  

Курс доллара по итогам среды, 18 ноября, на Московской бирже составил 76,06руб., евро – 90 руб. 18 копеек.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
Почему 45, вчера (экономист-другой) говорил 100...даже 120...
"Эти вчера были по 5, но большие. А сегодня по 3, но маленькие .."
Гость
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А чё не по рублю?
Гость
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За цент.
Гость
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Почему 45, вчера (экономист-другой) говорил 100...даже 120...
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