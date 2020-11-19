Главные надежды возлагаются на сроки вакцинации населения

Падение ВВП в России в последнем квартале текущего года может быть ускорено до 5%. Такое заявление сделал глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ в ходе заседания комиссий РССР по финансовой индустрии.

По словам Тремасова, в ЦБ ожидают продления паузы в восстановлении глобальной и мировой экономики до весны следующего года.

Эксперт отметил, что в III квартале происходил бурный рост экономики в области потребительского спроса, и Россия вернулась к докризисным показателям. Однако резкое восстановление, обусловленное политикой в оптимизации бюджета, прекратилось из-за второй волны пандемии.

Тремасов добавил, что ЦБ не прогнозирует введения жестких ограничительных мер в отношении бизнеса, что было характерно для второго квартала. Однако ухудшение эпидемиологической ситуации приводит к снижению покупательской активности россиян. Больше всего это отразилось на сфере услуг и розничных товарах.

Специалист добавил, что одну из ключевых ролей в экономическом положении государств играет срок вакцинации населения. При устойчивом процессе прививания во втором полугодии 2021 года восстановление ускорится, передает "Интерфакс".

Ранее Росстат заявил о падении ВВП России во втором квартале 2020 года на 8,5% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем.