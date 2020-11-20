Доходы от продажи нефти и газа предложили отдать пенсионерам

Доходы от продажи нефти и газа предложили отдать пенсионерам
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дивиденды госкомпаний помогут покрыть дефицит ПФР

Пенсионная система РФ будет более сбалансирована, а пенсии более высокими, если на эти цели направлять прибыль от продажи нефти, газа и других ресурсов.

Сейчас недостаток средств Пенсионного фонда покрывается из бюджета страны, который, в свою очередь, пополняется за счет налогов и дивидендов. Но можно убрать это "промежуточное звено" и направить прибыль топ-15 государственных компаний сразу в Фонд национального благосостояния, предлагает директор инвестиционного фонда Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

Первой такой "ласточкой" он считает Сбербанк, пакет акций которого в начале 2020 г. был передан в ФНБ.  Если этому примеру последуют "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Россети", "РусГидро", "Ростелеком", ВТБ, РЖД, "ИнтерРАО" и ряд других крупных госкомпаний, то в ФНБ только в виде дивидендов в 2021 г. поступит 1,3 трлн рублей, пишет "Форбс".

"При таких вводных к 2035 году пенсионная система уже будет в меньшей части зависеть от ежемесячных поступлений работающих",

уверен Кривошапко. Он полагает, что это будет эффективнее и с психологической точки зрения. Если руководство компаний будет понимать, что отчисления идут не в эфемерный бюджет, а конкретно родителям их сотрудников, они начнут с большей ответственностью относиться к этому вопросу.

Ранее в РФ признали, что даже при новой пенсионной системе дефицит Пенсионного фонда с каждым годом становится все больше. Эксперты предлагают разные пути решения проблемы, в том числе повышение минимального трудового стажа и увеличение отчислений в страховые фонды. Но пока улучшать уровень жизни стариков планируется за счет нового подхода к расчету МРОТ.

О повышении пенсий в 2021 г. дал пояснения эксперт.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Армия и внешняя политика: белорусы указали Лукашенко путь на интеграцию с Россией

Минск призывают перестать болтать о суверенитете и продолжать при этом брать деньги у Москвы

В России отреагировали на угрозы США из-за Навального

Американцы еще не потеряли шанса на конструктивный диалог с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей