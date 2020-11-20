Дивиденды госкомпаний помогут покрыть дефицит ПФР

Пенсионная система РФ будет более сбалансирована, а пенсии более высокими, если на эти цели направлять прибыль от продажи нефти, газа и других ресурсов.

Сейчас недостаток средств Пенсионного фонда покрывается из бюджета страны, который, в свою очередь, пополняется за счет налогов и дивидендов. Но можно убрать это "промежуточное звено" и направить прибыль топ-15 государственных компаний сразу в Фонд национального благосостояния, предлагает директор инвестиционного фонда Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

Первой такой "ласточкой" он считает Сбербанк, пакет акций которого в начале 2020 г. был передан в ФНБ. Если этому примеру последуют "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Россети", "РусГидро", "Ростелеком", ВТБ, РЖД, "ИнтерРАО" и ряд других крупных госкомпаний, то в ФНБ только в виде дивидендов в 2021 г. поступит 1,3 трлн рублей, пишет "Форбс".

"При таких вводных к 2035 году пенсионная система уже будет в меньшей части зависеть от ежемесячных поступлений работающих",

– уверен Кривошапко. Он полагает, что это будет эффективнее и с психологической точки зрения. Если руководство компаний будет понимать, что отчисления идут не в эфемерный бюджет, а конкретно родителям их сотрудников, они начнут с большей ответственностью относиться к этому вопросу.

Ранее в РФ признали, что даже при новой пенсионной системе дефицит Пенсионного фонда с каждым годом становится все больше. Эксперты предлагают разные пути решения проблемы, в том числе повышение минимального трудового стажа и увеличение отчислений в страховые фонды. Но пока улучшать уровень жизни стариков планируется за счет нового подхода к расчету МРОТ.

О повышении пенсий в 2021 г. дал пояснения эксперт.