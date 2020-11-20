Президент подписал указ

Российский лидер Владимир Путин решил упразднить Роспечать и Россвязь. Соответствующий указ главнокомандующий нашей страны подписал сегодня.



Теперь полномочия и обязанности этих двух ведомств перешли к Минцифры. Такое решение было принято в рамках реализации плана по оптимизированию системы госуправления.

В ведении Минцифры осталось только одно ведомство – Роскомнадзор.

Сообщение о серьезном изменении в государственном устройстве было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Кабинет министров должен обеспечить ликвидацию агентств в определенные российскими законами сроки, отмечает телеканал"360".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин лишил работы замглавы Минцифры.