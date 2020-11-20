Курс рубля
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Российский лидер Владимир Путин решил упразднить Роспечать и
Россвязь. Соответствующий указ главнокомандующий нашей страны подписал сегодня.
Теперь полномочия и обязанности этих двух ведомств перешли к Минцифры. Такое решение было принято в рамках реализации плана по оптимизированию системы госуправления.
В ведении Минцифры осталось только одно ведомство – Роскомнадзор.
Сообщение о серьезном изменении в государственном устройстве было опубликовано на официальном сайте Кремля.
Кабинет министров должен обеспечить ликвидацию агентств в определенные российскими законами сроки, отмечает телеканал"360".
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин лишил работы замглавы Минцифры.
Судьба российского газопровода решится в ближайшее время, уверены журналисты
Дивиденды госкомпаний помогут покрыть дефицит ПФР