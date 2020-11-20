Существенных изменений для российской валюты не предвидится, считает специалист

Курс доллара не опустится ниже 70 рублей за два года. Такое заявление сделал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

Специалист отметил, что в среднем скачок американской валюты не превысит 5% по отношению к рублю. Существенных изменений не предвидится до 2022-2023 года – если Джо Байден не решит провести "социалистическую революцию".

Аналитик отметил, что американскую валюту защитят от краха торговые партнеры Соединенных Штатов – в противном случае поднимется юань.

Современная система финансов, добавил Калугин, предполагает изменения курсов валют исключительно из экономических факторов. И учитывая то, что в ближайшие несколько лет серьезных проблем для американской экономики не предвидится, падение доллара – невозможный вариант.

Более того, продолжил экономист, Штаты лучше всех остальных государств подготовятся к восстановительному периоду после пандемии – в США проживает постиндустриальное общество, на которое "заточена" их диверсифицированная экономическая система.

"Условно говоря, они зарабатывают на знаниях, поэтому их экономика сильно не упадет, в отличие от остального мира", – добавил Калугин в интервью URA.ru.

Ранее экономист Денис Ракша заявил, что рубль не сможет улучшить свое положение, несмотря на массовую вакцинацию. Российская валюта продолжит падать, а доллар перевалит на следующий год за 100 рублей.