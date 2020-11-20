Каким будет курс доллара в ближайшие годы: прогноз экономиста

Каким будет курс доллара в ближайшие годы: прогноз экономиста
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Существенных изменений для российской валюты не предвидится, считает специалист

Курс доллара не опустится ниже 70 рублей за два года. Такое заявление сделал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

Специалист отметил, что в среднем скачок американской валюты не превысит 5% по отношению к рублю. Существенных изменений не предвидится до 2022-2023 года – если Джо Байден не решит провести "социалистическую революцию".

Аналитик отметил, что американскую валюту защитят от краха торговые партнеры Соединенных Штатов – в противном случае поднимется юань.

Современная система финансов, добавил Калугин, предполагает изменения курсов валют исключительно из экономических факторов. И учитывая то, что в ближайшие несколько лет серьезных проблем для американской экономики не предвидится, падение доллара – невозможный вариант.

Более того, продолжил экономист, Штаты лучше всех остальных государств подготовятся к восстановительному периоду после пандемии – в США проживает постиндустриальное общество, на которое "заточена" их диверсифицированная экономическая система.

"Условно говоря, они зарабатывают на знаниях, поэтому их экономика сильно не упадет, в отличие от остального мира", – добавил Калугин в интервью URA.ru.

Ранее экономист Денис Ракша заявил, что рубль не сможет улучшить свое положение, несмотря на массовую вакцинацию. Российская валюта продолжит падать, а доллар перевалит на следующий год за 100 рублей.

Егор МАЛКОВ

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А как же вчерашние 40 рублей за доллар???
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