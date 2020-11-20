По мнению эксперта, передача функции пенсионного обеспечения фондам повысит уровень коррупции в стране

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о провалившейся пенсионной реформе и предложил властям начать вновь выплачивать пенсии из бюджета. Политик также подчеркнул, что действующую пенсионную систему можно считать банкротом, поскольку она не в состоянии обеспечить достойные выплаты. Экономисты поддержали данную инициативу.

Так, председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов признался, что его очень обрадовал тот факт, что кто-то из политиков наконец-то смог озвучить эту идею, передает "Правда.ру".

"Переложить функцию пенсионного обеспечения на пенсионные фонды – это значит плодить коррупцию. Вы же прекрасно знаете, что тот же самый Пенсионный фонд России (ПФР), который имеет статус государственного института – проворовался", – добавил Катасонов.



Однако по словам эксперта, такое предложение власти вряд ли оценят, а поэтому оно столкнется с "бешеным сопротивлением".

Ранее россиян предупредили о сокращении пенсий. Согласно расчетам аналитиков, те, кто выйдут на пенсию через 30-35 лет, будут получать пособие от государства меньше, чем нынешние пенсионеры.