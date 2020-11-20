Лукашенко договорился с Москвой об отсрочке выплаты долга

Лукашенко договорился с Москвой об отсрочке выплаты долга
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Одновременно Минск собрался повысить на 25% тариф на прокачку нашей нефти

Минск добился от Москвы отсрочки выплаты госдолга в размере $1 млрд в текущем году. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая сегодня перед коллективом производителя сельхозтехники "Гомсельмаш".

"Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим (они отложили наши долги). $500 млн мы у них заимствовали через Евразийский банк", – цитирует пресс-служба бацьки.

Он добавил, что хотел эти деньги направить на развитие отечественного машиностроения и другие отрасли. Но затем передумал и попридержал средства, финансируя граждан от коронавируса.

"Здоровье людей - главное, и никуда от этого не денешься. Поэтому где-то надо потерпеть, сжав зубы, – уж очень непростой будет следующий год", – подчеркнул глава государства.

Напомним, в сентябре президент РФ Владимир Путин, встречаясь с белорусским коллегой в Сочи, обещал выделить Белоруссии $1,5 млрд кредита. Тогда же Александр Григорьевич уже говорил, что просил Москву перенести его возврат на будущий год.

Между тем, пока Россия предоставляет отсрочку Белоруссии по выплатам долгов, Минск уведомляет о планах повысить в 2021 г. тариф на транзит нашей нефти примерно на 25%, передает "Интерфакс".

Свой шаг белорусская сторона обосновывает тем, что Республика недополучила доходов в нынешнем году из-за снижения прокачки сырья из РФ в связи с соглашением ОПЕК+.

Еще одной причиной называется тот факт, что Минск несет затраты на строительство трубы между двумя ветками нефтепровода "Дружба". Она должна соединить Мозырский НПЗ и "Нафтан", что позволит белорусам снизить стоимость транспортировки черного золота в случае альтернативной загрузки местных заводов с моря. Также Минск жалуется на нехватку средств на возведение резервуаров для получения сырья по альтернативным маршрутам – из Польши и Украины.

В общем, снова за счет России и ее ресурсов Белоруссия собралась решать свои экономические проблемы и помогать деньгами Варшаве и Киеву.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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М
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безвозвратные ссуды,кремль в своем стремлении удержать республику потерял берега,вцепились в усатою мартышку,мозгов нет его скинуть и заменить вменяемым?
Гость
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Пусть лучше белорусский Батька в счёт долга предложит России КУСОЧЕК БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ..
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