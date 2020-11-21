Вашингтон мечтает вызвать на ковер всех "провинившихся"

Соединенные Штаты усиливают санкционное давление в отношении компаний, причастных к строительству газовой магистрали "Северный поток – 2". Такое заявление сделал в беседе с информационным агентством DPA один из высокопоставленных представителей Белого дома, пожелавший остаться анонимным.

Представитель американской администрации отметил, что Вашингтон уже определил список компаний и частных лиц, которым грозят экономические ограничения, если они не прекратят деятельность по строительству газового трубопровода. Речь, в том числе, идет и о судоходных организациях.

"Мы намерены связаться с этими компаниями, чтобы осведомить их о том, что они, вероятно, занимаются санкционной деятельностью", – заявил американский чиновник в интервью DPA.

Также чиновник отметил, что Белый дом представит на рассмотрение Конгресса доклад об указанных организациях в ближайшее время. Подробностей о компаниях и физических лицах, фигурирующих в "черном списке", представитель США давать не стал.

Ранее глава комитета парламента ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что у Германии остается шанс на защиту "Северного потока – 2" от агрессии Соединенных Штатов. Немецкий чиновник уверен, что Берлин может ввести аналогичные персональные санкции в отношении высокопоставленных американских лиц, включая запрет на въезд и замораживание вкладов.