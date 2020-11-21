Путин сделал предупреждение о девальвации

Курс рубля
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В условиях пандемии перед национальными валютами стоит риск девальвации. Об этом сообщил Владимир Путин на саммите G20.
Тяжелей всего ситуация, по словам главы России, складывается для государств с низкими доходами. Их фискальные поступления снижаются, при этом растет необходимость дополнительных расходов на борьбу с коронавирусом.
Президент отметил, что в России осуществить поддержку граждан и экономики страны в целом получилось благодаря задействованию долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленных резервов. Однако далеко не у всех государств есть подобные возможности.
"Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов – в первую очередь, для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах", – приводит слова главы РИА "Новости".
Также лидер отметил, что одной из ключевых мировых проблем до сих пор остается бедность и безработица.
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