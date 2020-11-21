Путин сделал предупреждение о девальвации

Путин сделал предупреждение о девальвации
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава прокомментировал ситуацию

В условиях пандемии перед национальными валютами стоит риск девальвации. Об этом сообщил Владимир Путин на саммите G20. 

Тяжелей всего ситуация, по словам главы России, складывается для государств с низкими доходами. Их фискальные поступления снижаются, при этом растет необходимость дополнительных расходов на борьбу с коронавирусом. 

Президент отметил, что в России осуществить поддержку граждан и экономики страны в целом получилось благодаря задействованию долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленных резервов. Однако далеко не у всех государств есть подобные возможности. 

"Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов – в первую очередь, для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах", – приводит слова главы РИА "Новости". 

Также лидер отметил, что одной из ключевых мировых проблем до сих пор остается бедность и безработица. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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