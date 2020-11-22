В России в новом году подскочат цены на услуги ЖКХ - эксперт

В России в новом году подскочат цены на услуги ЖКХ - эксперт
Квитанция за ЖКУ. Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
Неплательщикам опять начнут отключать отопление

Грядущий год грозит россиянам очередным увеличением сумм в квитанциях на оплату коммуналки. По оценкам эксперта в этой сфере Натальи Чернышевой, стоимость подскочит сразу на более чем 4%.

Специалист отметила, что удорожание услуг ЖКХ станет одной из самых болезненных перемен в сфере ежемесячных трат граждан. Подорожают и другие товары и услуги, но именно коммуналка сильнее всего ударит по потребителю.

Помимо увеличения сумм в квитанциях, с будущего года будут отменены моратории на штрафы и отключение энергии для неплательщиков. При этом, если возобновление штрафных санкций вряд ли сильно ударит по кошельку россиян, то лишиться горячей воды и отопления зимой и врагу не пожелаешь.

Таким образом, люди, которые не могут себе позволить исправно оплачивать квитанции за услуги ЖКУ, откажутся в весьма тяжелом положении.

По оценкам другого эксперта в данной области Сергей Минко, газ в будущем году подорожает на 3%, за электроэнергию попросят на 4% больше, а за отопление придется платить также на 4% больше, передает слова специалиста издание "Московский комсомолец".

Впрочем, все могло быть еще хуже. От более стремительного взлета цен на коммуналку россиян спасла временная отмена перерасчета платы за тепло.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Grumbler
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Еще один диванный эксперт?
Тогда я тоже, как суперэксперт, предсказываю: с Нового Года увеличится цена за проезд в общественном транспорте. Да, еще бензин подорожает. И продукты.
Гость
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когда же это дебильное ЖКХ нажрется и так ничего не делают
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