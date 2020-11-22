Неплательщикам опять начнут отключать отопление

Грядущий год грозит россиянам очередным увеличением сумм в квитанциях на оплату коммуналки. По оценкам эксперта в этой сфере Натальи Чернышевой, стоимость подскочит сразу на более чем 4%.



Специалист отметила, что удорожание услуг ЖКХ станет одной из самых болезненных перемен в сфере ежемесячных трат граждан. Подорожают и другие товары и услуги, но именно коммуналка сильнее всего ударит по потребителю.

Помимо увеличения сумм в квитанциях, с будущего года будут отменены моратории на штрафы и отключение энергии для неплательщиков. При этом, если возобновление штрафных санкций вряд ли сильно ударит по кошельку россиян, то лишиться горячей воды и отопления зимой и врагу не пожелаешь.

Таким образом, люди, которые не могут себе позволить исправно оплачивать квитанции за услуги ЖКУ, откажутся в весьма тяжелом положении.

По оценкам другого эксперта в данной области Сергей Минко, газ в будущем году подорожает на 3%, за электроэнергию попросят на 4% больше, а за отопление придется платить также на 4% больше, передает слова специалиста издание "Московский комсомолец".

Впрочем, все могло быть еще хуже. От более стремительного взлета цен на коммуналку россиян спасла временная отмена перерасчета платы за тепло.