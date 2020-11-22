Эксперт предрек обрушение доллара в 2021 году

Эксперт предрек обрушение доллара в 2021 году
Доллар. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девальвация американской валюты неизбежна

В скором времени доллар ждут тяжелые времена. Банкноты с изображениями государственных деятелей США заметно обесценятся, уверен шеф-аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев.

По мнению эксперта, результаты выборов американского лидера уже не сыграют большой роли и не смогут спасти доллар от заметного удешевления. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп вел активную политику по перемещению производства из других стран обратно в Америку.

Если во главе государства встанет оппонент Трампа Джо Байден, то эти процессы могут повернуть вспять. При этом американской стороне вряд ли удастся вернуть торговые потоки из европейских государств – они снова переключатся на Китайскую Народную Республику.

Помимо этого, власть демократов грозит увеличением корпоративных налогов, что, несомненно, ударит по стоимости американской валюты. Кроме того, Байден планирует выделять из госбюджета деньги на помощь пострадавшему в мировой эпидемии бизнесу. При этом средств в казне не хватает. А практика "допечатывать" доллары, когда их не достает, обесценивает купюры.

Пушкарев уверен, что доллар ждет неизбежная девальвация в размере порядка 20-25% в отношении корзины главных мировых валют, передает "Российская газета".

При том, по мнению финансового аналитика Виталия Калугина, курс доллара не опустится ниже 70 рублей за два года.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
Ответить
слава путину.. хвала христу...
Гость
Ответить
Гость
Хреновый это эксперт !!! Рубль рухнет, вот я вам как эксперт говорю !!! Пока силуановы и наибуллины в министерствах и банках.
<цензура>....ев я бы сказал
Гость
Ответить
мечтайте, придурки, мечтайте, ваш номер 6
Гость
Ответить
Хреновый это эксперт !!! Рубль рухнет, вот я вам как эксперт говорю !!! Пока силуановы и наибуллины в министерствах и банках.
1
новости партнеров

Россия ответила Великобритании новыми санкциями

Ограничения приняты в отношении 25 граждан страны

В Европе заговорили об отмене санкций против России из-за Украины

Таким образом европейцы планируют укрепить доверие между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей