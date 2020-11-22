Девальвация американской валюты неизбежна

В скором времени доллар ждут тяжелые времена. Банкноты с изображениями государственных деятелей США заметно обесценятся, уверен шеф-аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев.



По мнению эксперта, результаты выборов американского лидера уже не сыграют большой роли и не смогут спасти доллар от заметного удешевления. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп вел активную политику по перемещению производства из других стран обратно в Америку.

Если во главе государства встанет оппонент Трампа Джо Байден, то эти процессы могут повернуть вспять. При этом американской стороне вряд ли удастся вернуть торговые потоки из европейских государств – они снова переключатся на Китайскую Народную Республику.

Помимо этого, власть демократов грозит увеличением корпоративных налогов, что, несомненно, ударит по стоимости американской валюты. Кроме того, Байден планирует выделять из госбюджета деньги на помощь пострадавшему в мировой эпидемии бизнесу. При этом средств в казне не хватает. А практика "допечатывать" доллары, когда их не достает, обесценивает купюры.

Пушкарев уверен, что доллар ждет неизбежная девальвация в размере порядка 20-25% в отношении корзины главных мировых валют, передает "Российская газета".

При том, по мнению финансового аналитика Виталия Калугина, курс доллара не опустится ниже 70 рублей за два года.