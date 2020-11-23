Рубль поддержат налогами: эксперт дал прогноз по курсу валют

Рубль поддержат налогами: эксперт дал прогноз по курсу валют
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ближайшие дни за рубль можно не волноваться - его активно будут скупать российские компании

Минувшая неделя обошлась без финансовых потрясений. По итогам торгов на Мосбирже, рубль потерял 6,5 коп. к доллару, но на 10,25 коп. потеснил евро. Такая стабильность валют ожидается и на наступившей неделе, если не вмешаются нефинансовые факторы.

Главной опасностью для рубля является пандемия коронавируса. Если болезнь начнет распространяться в мире более быстрыми темпами, инвесторы остановят вложения в рисковые активы, к которым относится и рубль. К тому же усиление эпидемии грозит падением мировых цен на нефть, а именно дорожающее черное золото поддерживало рубль на прошлой неделе.

Впрочем, сейчас на стороне рубля играет время, точнее – начавшийся в РФ очередной налоговый период, указывает специалист казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"25 ноября организации заплатят налоги на добычу полезных ископаемых, акцизы и НДС. А так как крупнейшие компании и экспортеры природных ресурсов станут конвертировать валютную выручку в рубли, то это приведет к укреплению нацвалюты",

цитирует Зотова "Эксперт". По прогнозу аналитика, в последнюю неделю ноября рубль будет стоить 75,5 – 76,5 к доллару и 89,5 – 90,5 к евро.

В понедельник, 23 ноября, торги на Московской бирже стартуют с отметки 76,2 руб./долл. и 90,38 руб./евро.

Ранее известный экономист Михаил Хазин заявил, что доллар вернется к курсу 45 рублей. Свои выводы он обосновал сведениями от работающих в США спекулянтов. Падение курса доллара прогнозируют и другие эксперты.

Николай ВИКТОРОВ

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