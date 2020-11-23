Доллар теряет власть: почему мир выбирает евро

Американский доллар стремительно теряет популярность. Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на информацию от платежной системы SWIFT, в октябре текущего года евро оказался самой популярной валютой международных денежных переводов, впервые с февраля 2013 года обогнав американский доллар

Американец сдает позиции?

Согласно данным SWIFT, в минувшем октябре единая европейская валюта оттянула на себя 37,82% денежных переводов в системе, что на 6% больше показателя конца 2019 года. Пусть и незначительно, но доля переводов в долларах снизилась по отношению к евро, составив 37,64%. Это на 4,6% меньше показателя декабря прошлого года. Напомним, что своего максимума использование доллара в финансовых переводах в системе SWIFT достигало в апреле 2015 года (45,3%).

Почему это происходит?

Чем можно объяснить снижение доли главной мировой резервной валюты в глобальном торговом обороте, и взлет евро? Связано ли это как-то с пандемией, президентскими выборами в США, движением BLM, действиями государств, и экономическим кризисом, и удастся ли "американцу" вернуть утраченные позиции?

В сложившейся ситуации, в ответе на этот вопрос все большую популярность приобретает версия общей утраты США былого влияния, неопределенности вокруг внешнего долга, и опасности обвала американского и глобального финансовых рынков.

Действительно, США переживают не лучшие времена и раздутый долларовый "пузырь" рано или поздно может начать сдуваться. И это в лучшем случае, ибо в худшем, он может просто лопнуть, со всеми вытекающими последствиями для остального мира. Впрочем, однозначного ответа на вопрос, "созрели" ли доллар и США для такого исхода, или еще нет, пока не существует.

Вместо этого, эксперты рассматривают пока более "мирные" объяснения происходящего.

"В октябре было общее укрепление евро к доллару – сыграл фактор приближения президентских выборов в США и общая нестабильность, из-за чего американская валюта снижалась к европейской, – пояснил "Утру.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. - Соответственно, увеличился и объем переводов в евро за счет валютной переоценки (поскольку евро подорожал), хотя фактически объем расчетов в евро в странах Евросоюза значительно не вырос".

Не видит основания для изменения статус-кво и исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов, по его мнению, евро укрепляется из-за мер поддержки бизнеса, которые принимают правительства Евросоюза, чтобы помочь производителям.

"Такие шаги хорошо воспринимаются инвесторами, поэтому вес евро растет и в перспективе валюта будет укрепляться, если будут поступать сигналы о том, что восстановление экономик стран ЕС идет значительными темпами", – рассказал он "Утру.ру".

По мнению исполнительного директора Klopenko Group Дмитрия Иванова, рост доли евро в глобальных денежных переводах – чисто техническая.

"Во-первых, сыграло роль то, что страны внутри Еврозоны рассчитываются между собой в евро, – считает он. – Во-вторых, подействовал такой фактор, как валютная переоценка: по факту объемы платежей в европейской валюте сильно не выросли, а вот евро относительно доллара укрепился. При этом одновременно и переводы в долларах сократились из-за второй волны пандемии и общего снижения деловой активности в мире".

Евро VS доллар – за кем будущее?

Несмотря на то, что нынешний откат доллара и большая востребованность евро в международных расчетах заставляет по-новому взглянуть на будущее двух ведущих мировых валют, оснований для глобальных выводов пока нет. Это подтверждают и опрошенные "Утром.ру" эксперты.

"Европейская валюта, как и доллар, будет использоваться в расчетах, как и ранее, – говорит Артем Тузов. – У каждой из валют свое назначение и сферы действия, поэтому глобального переворота в валютных парах ждать не стоит, это привнесет дестабилизацию на мировой рынок, который и так подвержен давлению кризиса".

Продолжение, хотя и очень незначительное, сдачи долларом своих позиций прогнозирует Дмитрий Иванов. По его мнению, в дальнейшей перспективе стоит ожидать, что доллар будет очень ненамного, но сдавать свои позиции относительно евро, что объясняется вливанием ликвидности в экономику США со стороны ФРС. Но, как считает эксперт, ожидать, что евро значительно потеснит доллар в международных расчетах, все же не стоит – это очень долгий процесс и пока в долларах совершается более 80% всех сделок в мире.

Согласен с тем, что доллар будет медленно сдавать позиции и Артем Деев, что впрочем, не помешает ему оставаться главной мировой резервной валютой.

"В любом случае, пока полноценной замены доллару в международных расчетах нет, и такая альтернатива если и появится, то достаточно нескоро", – говорит он.

И все же, отдавая, на ближайшее будущее, предпочтение доллару, эксперты невольно признают, что его влияние в мире будет сокращаться. Спорить с этой позицией бессмысленно.

В то же время, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что наш мир вступил в полосу радикальных перемен, чего сегодня не может не заметить никто. Меняется ситуация внутри самой Америки, вынуждено меняет стиль своего политического и экономического поведения Евросоюз, по-новому начинает смотреть на мир и Китай. Все вместе это указывает на то, что базовые устои прежнего мира, к каковым безусловно относится и доллар, неизбежно будут меняться, и возможно, гораздо быстрее, чем это предполагают многие аналитики.