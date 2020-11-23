Курс рубля
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Центробанк понизил курс евро, пробив психологическую отметку в 90 рублей.
Во вторник, 24 ноября, стоимость европейской валюты составит 89,93 руб., это на 33 коп. меньше, чем было ранее.
Официальный курс доллара также понижен. На 24 ноября он установлен ЦБ на уровне 82,14 руб., то есть на 29 коп. дешевле.
Ранее эксперт предрек укрепление рубля за счет налогов, которые должны платить российские компании в конце ноября.
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