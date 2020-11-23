Борьба США с "Северным потоком-2" вызовет обрушение их лидерства

Борьба США с "Северным потоком-2" вызовет обрушение их лидерства
Фото: Gunter Fischer / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Санкции Вашингтона стали причиной крупного международного конфликта

Белый дом продолжает придерживаться политики давления на другие страны посредством экономических рестрикций. Ситуация вокруг российского газопровода является очередным проявлением стратегии такого подавления. Однако мировое сообщество уже устало от поведения Соединенных Штатов, уверен финансовый эксперт Игорь Юшков.

Как отметил специалист, действия американцев все больше раздражают другие страны. Юшков припомнил, как Вашингтон наложил многомиллиардный штраф на французский банк Paribas за сотрудничество с Ираном. Такие недружественные действия остаются в памяти и создают негативную атмосферу вокруг Америки.

Сейчас рестрикциям подвергаются компании, принимающие участие в реализации проекта "Северный поток-2". По мнению эксперта, если американцы продолжат в том же духе, это приведет к тому, что другие страны начнут их сторониться. В итоге политическое лидерство США может обрушиться, и мир станет многополярным, отмечает "Свободная пресса".

Недавно Игорь Юшков рассказывал, как немцы отомстили США за обман с субсидиями. Без денег Вашингтона Берлину нет смысла поддерживать конкурентов "Северного потока-2".


Ольга ФЕДОРОВА

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