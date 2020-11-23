В октябре РЖД не согласовала с латвийской стороной 94% от запрошенного объема угля к доставке

Латвия просит Россию остановить падение грузопотока по местной железной дороге и в портах. Соответствующее письмо Министерство сообщения Республики направило своим российским коллегам, сообщает Tvnet.lv.

Рига жалуется на длительную процедуру таможенного оформления латвийских заказов со стороны РЖД, что приводит к сильному сокращению объемов перевозок.

"В октябре российская сторона не согласовала 94% от запрошенного количества угольного груза – клиенты хотели получить в порты Латвии более 4 800 вагонов с углем, но было согласовано только 279. В ноябре не было согласовано 100% запрошенного объема, что означает полное прекращение доставки угольных грузов", – пишет издание.

Также в письме Москве напомнили, что руководство Латвийской железной дороги (Latvijas dzelzceļš) недавно встречалось с представителями РЖД, чтобы обсудить развития нового направления грузоперевозок из Калининграда в Санкт-Петербург. Отмечается, что по данному проекту уже выполнены расчеты и началось согласование.

Однако, как указывает издание, российская сторона якобы "рекомендовала РЖД не участвовать в нем по политическим соображениям".

При этом подчеркивается, что в железнодорожной латвийской компании ранее обещали искать новых поставщиков в других странах.

По мнению экс-президента Латвии Валдиса Затлерса, "письмо с мольбами к России не поможет", поскольку Москва уже лет 15 формировала политику обустройства собственной инфраструктуры транспортного сообщения.

"И было ясно, что постепенно через Латвию будет проходить все меньше и меньше грузов, а может, и вовсе не будет", – спрогнозировал он.

Ранее в сентябре стало известно о планах Москвы и Минска проработать условия переброски нефтепотоков из портов Литвы в российские. По оценкам специалистов, объем транспортировки составит три-четыре миллиона тонн.

