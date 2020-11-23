Рига молит Москву остановить падение грузоперевозок

Рига молит Москву остановить падение грузоперевозок
Фото: Matthias Bein/ZB/www.globallookpress.com
В октябре РЖД не согласовала с латвийской стороной 94% от запрошенного объема угля к доставке

Латвия просит Россию остановить падение грузопотока по местной железной дороге и в портах. Соответствующее письмо Министерство сообщения Республики направило своим российским коллегам, сообщает Tvnet.lv.

Рига жалуется на длительную процедуру таможенного оформления латвийских заказов со стороны РЖД, что приводит к сильному сокращению объемов перевозок.

"В октябре российская сторона не согласовала 94% от запрошенного количества угольного груза – клиенты хотели получить в порты Латвии более 4 800 вагонов с углем, но было согласовано только 279. В ноябре не было согласовано 100% запрошенного объема, что означает полное прекращение доставки угольных грузов", – пишет издание.

Также в письме Москве напомнили, что руководство Латвийской железной дороги (Latvijas dzelzceļš) недавно встречалось с представителями РЖД, чтобы обсудить развития нового направления грузоперевозок из Калининграда в Санкт-Петербург. Отмечается, что по данному проекту уже выполнены расчеты и началось согласование.

Однако, как указывает издание, российская сторона якобы "рекомендовала РЖД не участвовать в нем по политическим соображениям".

При этом подчеркивается, что в железнодорожной латвийской компании ранее обещали искать новых поставщиков в других странах.

По мнению экс-президента Латвии Валдиса Затлерса, "письмо с мольбами к России не поможет", поскольку Москва уже лет 15 формировала политику обустройства собственной инфраструктуры транспортного сообщения.

"И было ясно, что постепенно через Латвию будет проходить все меньше и меньше грузов, а может, и вовсе не будет", – спрогнозировал он.

Ранее в сентябре стало известно о планах Москвы и Минска проработать условия переброски нефтепотоков из портов Литвы в российские. По оценкам специалистов, объем транспортировки составит три-четыре миллиона тонн.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Доллар теряет власть: почему мир выбирает евро

Американский доллар стремительно теряет популярность

Союз Путина и Эрдогана дал трещину – СМИ

Москва отказалась пойти на уступки Анкаре по Кавказу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей