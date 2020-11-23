Министры объединения отчитались о тратах за прошлый финансовый год

Власти Союзного государства России и Белоруссии тратят деньги из совместного бюджета неизвестно на что. Такой вывод сделали аудиторы Счетной палаты. Оценка деятельности чиновников российско-белорусского объединения представлена в заключении СП на отчет союзного Совета министров об исполнении совместного бюджета за 2019 год. Документ обнародован на сайте счетного ведомства.

"До настоящего времени статус активов, созданных и (или) приобретенных за счет средств бюджета Союзного государства, остается неопределенным. Нормативно-правовая база по их оценке, учету и управлению не разработана", – говорится в документе.

Аудиторы обращают внимание на тот факт, что до сих пор не унифицирован механизм определения долей Москвы и Минска в создаваемом и приобретаемом имуществе, равно как в объектах промышленной и интеллектуальной собственности.

В России не функционирует отдельный учет совместного имущества, поэтому достоверных данных о нем нет.

Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 г. в Москве. В прошлом году, аккурат к его 20-летию, стороны должны были принять программу углубления интеграции. Для этого созданы рабочие группы по разработке предложений, стороны сочинили 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако обсуждение некоторых из них идет до сих пор.

На днях зампредседателя белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова призвала официальный Минск начать реальное сближение с Москвой в плане углубления интеграции Союзного государства. По ее словам, процесс должен стартовать с объединения армий и выработки совместной внешнеполитической стратегии.

