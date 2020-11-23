Немецкая компания дала отпор США по "Северному потоку - 2"

Немецкая компания дала отпор США по "Северному потоку - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В энергетическом гиганте не боятся американских санкций

Одна из ведущих нефтегазовых компаний Германии обозначила свою позицию в отношении реализации проекта "Северный поток – 2". В Wintershall заявили, что российский газопровод будет достроен, вопреки нескончаемым попыткам США чинить препятствия.

По словам председателя совета директоров немецкого энергогиганта Марио Мерен, возглавляемая им компания не боится рестрикций Белого дома и продолжит поддерживать возведение трубопровода.

Бизнесмен напомнил о праве немцев получать энергию по нормальным рыночным ценам, передает Reuters. Именно это и является основной задачей "Северного потока – 2" – Россия заинтересована в реализации своего газа, а Европе выгодно закупать голубое топливо по хорошей цене.

Не устраивает такое положение дел только Америку, которая жаждет захватить европейский рынок и сбывать туда свой сланцевый газ. Ради достижения этой цели США вводят бесконечные санкции. Впрочем, такая политика американцев уже надоела международному сообществу. По мнению эксперта Игоря Юшков, если Вашингтон продолжит в том же духе, страны перестанут иметь с ним дело.

Ольга ФЕДОРОВА

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