Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Отказ действующего американского лидера Дональда Трампа от передачи власти демократу Джозефу Байдену привел бы к укреплению валюты США. Такое заявление сделал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.
Ранее Дональд Трамп заявил в соцсетях о готовности к началу процедуры передачи властных полномочий демократам. По словам главы государства, соответствующее распоряжение уже отдано в Управление общих служб.
По словам эксперта, при отказе республиканцев передать власть в Штатах сработал бы принцип "сильнее нестабильность – сильнее доллар".
"То, что плохо для государства, хорошо для этой валюты", – объяснил Голубовский.
Тем не менее, напомнил аналитик, недопонимание в отношении передачи полномочий между действующей администрацией и их преемниками урегулировано, и ситуация остается прежней. Однако на положение российской валюты это не повлияет.
По словам Голубовского, доллар не может опуститься ниже 76 рублей, отмечает URA.ru.
Ранее Голубовский заявлял, что победа Байдена приведет к катастрофическому положению рубля – не исключено, что к лету следующего года американская валюта достигнет 120 руб. из-за давления, которое демократ может оказать на Россию. А Соединенные Штаты введут суровые санкции против российского государственного долга.
В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур