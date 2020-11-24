Миновавший скандал между Байденом и Трампом мог ударить по РФ

Отказ действующего американского лидера Дональда Трампа от передачи власти демократу Джозефу Байдену привел бы к укреплению валюты США. Такое заявление сделал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Ранее Дональд Трамп заявил в соцсетях о готовности к началу процедуры передачи властных полномочий демократам. По словам главы государства, соответствующее распоряжение уже отдано в Управление общих служб.

По словам эксперта, при отказе республиканцев передать власть в Штатах сработал бы принцип "сильнее нестабильность – сильнее доллар".

"То, что плохо для государства, хорошо для этой валюты", – объяснил Голубовский.

Тем не менее, напомнил аналитик, недопонимание в отношении передачи полномочий между действующей администрацией и их преемниками урегулировано, и ситуация остается прежней. Однако на положение российской валюты это не повлияет.

По словам Голубовского, доллар не может опуститься ниже 76 рублей, отмечает URA.ru.

Ранее Голубовский заявлял, что победа Байдена приведет к катастрофическому положению рубля – не исключено, что к лету следующего года американская валюта достигнет 120 руб. из-за давления, которое демократ может оказать на Россию. А Соединенные Штаты введут суровые санкции против российского государственного долга.