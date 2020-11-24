Эпоха низких кредитов подошла к концу

Вызванный пандемией коронавируса экономический кризис особенно сильно ударит по самым слабым членам ЕС. К такому мнению пришли эксперты Bloomberg. Польше, Венгрии, Чехии, Румынии придется влезать в большие долги, а они не умеют с ними справляться.

Собственно, коронавирус ударил по всем. Но восточноевропейские страны, позднее других вошедшие в Евросоюз, привыкли руководствоваться советскими принципами экономики, предпочитая жить хуже, но на свои. Яркий пример: румынский лидер Николае Чаушеску, который практиковал даже периодические отключения электроснабжения. Впоследствии за такую экономию он и поплатился: в стране вспыхнула революция, Чаушеску свергли и казнили, напоминает Bloomberg.

Несмотря на это, страны Восточной Европы до последнего времени были крайне осторожны в заимствованиях. В итоге они сознательно ограничивали рост своей экономики и привлечение инвестиций. Поэтому к кризисам 2008 г. и 2020 г. они подошли более слабыми.

Сейчас без усиления долговой нагрузки не обойтись, считают эксперты. Однако если государства Центральной и Западной Европы без особых опасений наращивают госдолг, то их младшие партнеры по ЕС к такому не привыкли. Они в панике, что придется на долгий период влезать в кредит, а потом тратить огромные средства на его обслуживание. Как власти поведут себя в этой ситуации, пока не ясно, но понятно одно – эпоха низких долгов в Европе ушла надолго.

Ранее ЕС ставили в пример Варшаву, которая, как считалось, лучше остальных справляется с проблемами и вызовами. Однако сейчас именно Польша тормозит общеевропейские процессы, отказываясь принимать новый бюджет ЕС.