Гражданам страны нужно надеяться на массовую вакцинацию и восстановления рынка труда

Самый высокий уровень безработицы в России в условиях пандемии коронавируса наблюдается в сфере услуг и развлечений. Меньше всего пострадали предприятия с непрерывным циклом производства. Экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов в авторской колонке дал прогноз, кто из россиян сейчас находится в основной группе риска и уже в ближайшее время может потерять работу.

Он отметил, что особенность нынешнего кризиса, вызванного пандемией COVID-19, заключается в разном воздействии на разные области экономики, соответственно, и на рынки труда.

Предприятия с непрерывным циклом пострадали не сильно. Исключение составляют только нефтяной сектор, увязанный с соглашением ОПЕК+. А вот сфера услуг весьма ощутила на себе удар пандемии.

"С одной стороны, ограничения, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, с другой – изменение поведения потребителей", – пояснил экономист.

Люди ограничили свои походы в рестораны, ночные клубы, салоны красоты, что привело к падению доходов этих заведений. Несмотря на некоторую помощь государства, связанную с налоговыми отчислениями и выплатами за аренду помещений, не все собственники предприятий сферы услуг с правились с кризисом. Итог – они начали сокращать персонал, закрываться, стала расти безработица, пишет автор в "ФедералПресс".

По его мнению, правительству нужно что-то предпринимать в данной области, поскольку концентрация в крупных городах высвобождающейся трудовой силы, которая не может найти себе применение может привести к росту социальной напряженности. Специалист добавил, что, как правило, у работников сферы услуг не такие уж и большие заработки и, соответственно, у них нет существенных накоплений. Без зарплаты они могут прожить максимум 2-3 месяца.

"Поэтому борьба с безработицей, вплоть до создания временных рабочих мест в сфере ЖКХ, – приоритетная задача. Она позволит выиграть время, несколько месяцев", – считает Хестанов.

А дальше нужно только надеяться на эффективную массовую вакцинацию населения, снятия ограничений и восстановления рынка труда.

Ранее сегодня бывший премьер-министр страны, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил выплачивать материальную компенсацию за ненормированный рабочий день, сообщает РИА "Новости". Он напомнил, что в Трудовом кодексе прописаны дополнительные отпускные дни за переработку.

