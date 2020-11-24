Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
668 новости
Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила отметку в $48 за баррель.
На стоимость сырья повлияли новости об успешных испытаниях вакцин от коронавируса, улучшении состояния экономики в США и странах Европейского союза, несмотря на продолжающую бушевать пандемию и ожидания предстоящего заседания ОПЕК+, пишет РИА "Новости".
Согласно прогнозам аналитиков, спрос на нефть в следующем году будут скорректированы в сторону увеличения.
Ранее в России предложили отдать доходы от продажи нефти и газа пенсионерам.
В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур