Цена нефти превысила 48 долларов

Такой показатель был достигнут впервые с марта

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила отметку в $48 за баррель. 

На стоимость сырья повлияли новости об успешных испытаниях вакцин от коронавируса, улучшении состояния экономики в США и странах Европейского союза, несмотря на продолжающую бушевать пандемию и ожидания предстоящего заседания ОПЕК+, пишет РИА "Новости".

Согласно прогнозам аналитиков, спрос на нефть в следующем году будут скорректированы в сторону увеличения. 

Ранее в России предложили отдать доходы от продажи нефти и газа пенсионерам. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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