Такой показатель был достигнут впервые с марта

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила отметку в $48 за баррель.

На стоимость сырья повлияли новости об успешных испытаниях вакцин от коронавируса, улучшении состояния экономики в США и странах Европейского союза, несмотря на продолжающую бушевать пандемию и ожидания предстоящего заседания ОПЕК+, пишет РИА "Новости".

Согласно прогнозам аналитиков, спрос на нефть в следующем году будут скорректированы в сторону увеличения.

Ранее в России предложили отдать доходы от продажи нефти и газа пенсионерам.