Незалежная "с закрытыми глазами идет к пропасти"

Экономику Украины ожидает большая катастрофа. И ее не избежать, заверил глава Исполкома реформ страны Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

Уже в 2021 году, по словам экс-президента Грузии, в Незалежной грянет "очень сильный бюджетный кризис": возникнут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, а также с выполнением простейших социальных обязательств. Не поможет и соглашение с МВФ – даже, подписав его, Киев лишь отсрочит крах на несколько месяцев.

Подобное на Украине было только в 1990-е годы, добавил Саакашвили. В то время как страна "с закрытыми глазами идет к пропасти", правительство бездействует, а оно обязано что-то предпринять, или Незалежная "пролетает в трубу", призвал он. передает телеканал "360".

К столь плачевным последствиям приведет ранее введенный из-за пандемии коронавируса карантин выходного дня, пояснил глава Исполкома реформ. Проблема не только в том, что бизнес закрывают и "наезжают" на него, но и в том, что на поверку ограничения не действуют: кафе и рестораны спокойно работают, а полиция берет деньги за то, что они открыты, отметил политик .

Многие заведения пустуют. И уничтожать их дополнительными мерами вряд ли правильно, заявил Саакашвили и добавил:

"Экономика этого не выдержит, она лопнет, это вызовет трагедию миллионов новых людей".

Ранее грузинский политик сообщил о превосходстве России над Украиной. По его мнению, наша страна значительно превосходит Незалежную в вопросе дерегуляции экономики и эффективности системы налогообложения.

