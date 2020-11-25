РФ необходимо переходить к модели экономики, основанной на производстве продукции высокого передела

Так и не став великой нефтегазовой империей, Россия все острее ощущает на себе крах экономической системы, построенной на экспорте углеводородов. На сей раз, тревожные новости приходят с Востока, а точнее из Китая, с которым российские власти связывали большие надежды.

Не надо нам вашего газа

По данным "Интерфакса", КНР срывает договоренности с "Газпромом" по части закупки российского газа, поступающего в страну по многострадальному газопроводу "Сила Сибири". Магистраль обошлась России в 15 млрд долларов и был введена в строй в декабре 2019 года.

В итоге, с января по октябрь 2020-го, по трубопроводу в Китай было поставлено 3,06 млрд кубометров газа. Это значительно меньше, по сравнению с оговоренными контрактом цифрами, согласно которым, в 2020 году труба должна пропустить через себя аж 5 млрд кубометров голубого топлива. Это недотягивает и до минимальных значений, закрепленных в соответствии с принципом "бери или плати", составляющих 4,25 млрд кубометров.

Примечательно, что повлиять на объем китайских закупок не смогла даже сниженная российской стороной цена с 188 до 144 долларов за тысячу кубометров. Средний объем китайских закупок в третьем квартале 2020-го составил 12 млн кубов в сутки, что на 1,7 млн меньше планового среднедневного объема -13,7 млн кубов.





Даже наметившееся в четвертом квартале увеличение объемов закупок не позволит китайской стороне выбрать оговоренный контрактом объем.

И нефти тоже не надо…

Если на Востоке от российских углеводородов постепенно отказывается Китай, то на Западе, через какое-то время будут сокращены закупки российской нефти. Как сообщил во вторник в своем интервью "Коммерсанту" вице-президент по стратегическому развитию компании "Лукойл" Леонид Федун, сокращение экспорта российской нефти и в Европу ожидается к 2040 году.

"Это неизбежно. Европейский нефтяной рынок будет сокращаться и к 2040 году может уменьшиться в два раза, согласно прогнозу ЕС",

– заявил Федун.

Впрочем, сокращение на европейском направлении не ограничится одной лишь нефтью, вместе с ней неизбежно упадут и объемы российских газовых поставок.





Почему так происходит?

По словам вице-президента "Золотого монетного дома" Алексея Вязовского, китайцы отказываются от российского газа по вполне понятным причинам – из-за эпидемии, приведшей к экономическому спаду в стране. На данный момент экспортно-ориентированная экономика Китая не нуждается в таком количестве энергоносителей. К тому же у Китая есть и собственные запасы энергоносителей, помимо этого, он развивает и альтернативные источники энергии. Все это неизбежно сказывается на потреблении российского газа.

По мнению же руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, Китай вовсе не отказывается от российского газа, просто на фоне пандемии и падения потребления, произошло снижение поставок. Другой причиной является то, что стоимость российского газа по долгосрочным контрактам оказалась значительно выше цен на СПГ, которые формируются на спотовом рынке.

"Если "Газпром" при уровне рентабельности 110 долларов за тысячу кубометров был вынужден в этом году значительно снижать цены для покупателей, цена СПГ на терминалах в Европе и Азии иногда составляла 50-60 долларов за тысячу кубометров, – пояснил изданию "Утро.ру" Артем Деев. – Китай пользовался ситуацией, сокращая закупки российского сырья и увеличивая закупки СПГ из США и других стран".

К чему все это приведет?

Чем нам это грозит? – задается вопросом, и одновременно отвечает на него Алексей Вязовский. – Известно чем – потерей миллиардов долларов, убытками "Газпрома", которые будут закрываться через предоставление ему государством новых льгот.

У нас более половины нефти добывается с различными льготами.

"Одним словом, заплатит за это народ, – резюмирует эксперт. – Как мы будем жить? Будем секвестировать расходы, что в общем-то уже происходит. Бюджет будет сокращен, и нам нужно будет развивать какие-то альтернативные направления экспорта. Например, существует идея, согласно которой, все золото, которое добывается в стране, должно идти на экспорт, что даст 10-15 млрд долларов дополнительных доходов. Хотя, конечно, это не закроет дыру, возникающую из-за сокращения продажи энергоносителей".

По мнению Артема Деева, "Газпром", а с ним и Россию, ждут дальнейшие сокращения спроса на нефть и газ, и усиление конкуренции. По его словам, в Европе потребление российской нефти и природного газа будет падать не только из-за разницы в ценах с другими поставщиками (Россия не может предоставить такие же низкие цены на нефть, как Саудовская Аравия), но и потому, что ЕС взял курс на декарбонизацию энергетики. Это значит, что постепенно будет сокращаться потребление ископаемых источников – угля, нефти и газа. При этом, будет расти доля возобновляемых источников энергии. "Однако это перспектива ближайших десятков лет, быстро это не произойдет, – резюмирует эксперт. – При этом вырастет доля потребления нефти в Индии и странах Азии, куда российские компании перенаправят потоки".

Впрочем, все это не в состоянии изменить главного смысла происходящих перемен. Артем Деев еще раз напоминает о том, что России необходимо переходить к модели экономики, основанной не на продаже сырья, а на производстве продукции высокого передела.

"В ином случае заменить 50% ВВП, которые дают нефть, газ и нефтепродукты, будет нечем", – прогнозирует эксперт.