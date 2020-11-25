На Западе предрекают укрепление рубля, но в РФ делают другие прогнозы

Нынешний курс российской валюты свидетельствует о ее недооценке мировыми инвесторами. В этом мнении сходятся как зарубежные, так и отечественные финансовые аналитики. Однако их прогнозы кардинально различаются. На Западе верят в укрепление рубля, в России предсказывают его дальнейшее падение.

По оценке Credit Suisse, к концу года рубль закрепится на уровне 70-72 за доллар. Этому будет способствовать не столько усиление позиций российской валюты – они и так неплохи, сколько ослабление доллара.

Аналитик британской инвестиционной компании FxPro Александр Купцикевич также отмечает тренд на снижение мирового курса доллара, что позволит рублю достичь отметки 73 к концу года. В дальнейшем, по мнению эксперта, рубль может стоить 65–70 за доллар и 75–80 за евро, пишет "Взгляд".

Агентство Bloomberg указывает, что рубль уже ведет себя необычно: всегда конец года был плохим для него, а в ноябре 2020 г. он, напротив, подорожал на 5% по отношению к доллару. Эту тенденцию заметил и Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Вот только он не верит, что она распространится и на декабрь.

По словам российского аналитика, перед длинными новогодними каникулами все стараются перевести деньги в иностранную валюту. Это создает дополнительное давление на рубль, как и спрос на импортную продукцию перед празднованием Нового года. Поэтому его прогноз на декабрь: курс доллара 78–80 рублей.

Утром в среду, 25 ноября, на Московской бирже курс доллара держится на уровне 75,55 руб., курс евро – 89,99 рубля.

Ранее известный экономист предрек возвращение курса рубля к отметке 45 за доллар.