СМИ: Сербия задерживает ввод своего участка "Турецкого потока"

СМИ: Сербия задерживает ввод своего участка "Турецкого потока"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Белград переносит запуск транзита в Венгрию до 2021 года

Введение сербского участка газовой магистрали "Турецкий поток", вероятнее всего, откладывается до весны следующего года. По информации СМИ, Сербия не успевает завершить строительство компрессорной станции, из-за чего придется отложить поставки энергоносителей в Венгрию.

"Турецкий поток" проходит по дну черноморских вод в Турцию из России, а далее направляется в Балканы. Открытие главной ветки газопровода состоялось в январе 2020 года при участии президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Не исключено, что из-за задержки сроков Россия вынужденно доплатит Киеву за дополнительное использование украинской ГТС для транзита топлива в ЕС, отмечает "Коммерсант".

Протяженность участка в Сербии составляет 403 километра мощностью в 14 миллиардов кубометров. Зимой в "Газпроме" заявляли, что первые поставки по нитке запланированы на конец текущего года.

По информации агентства Platts, Белград отстает от срока ввода компрессорной станции, несмотря на соединение участков Сербии и Болгарии.

Представители "Газпрома" не стали давать комментарии, передает РБК.

Ранее Палата Конгресса Соединенных Штатов приняла резолюцию, по которой российские газовые магистрали считаются инструментами, подавляющими свободу и мировую демократию. В документе отмечается, что Москва пытается "принудить" остальные государства к покупке своего топлива, для чего в Европе необходимо создать развитую инфраструктуру по приему СПГ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Нефть и газ становятся проклятьем России

РФ необходимо переходить к модели экономики, основанной на производстве продукции высокого передела

В Европарламенте допустили отказ от завершения строительства "Северного потока - 2"

Судьба газопровода решится в ближайшие месяцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей