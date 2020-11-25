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Введение сербского участка газовой магистрали "Турецкий поток", вероятнее всего, откладывается до весны следующего года. По информации СМИ, Сербия не успевает завершить строительство компрессорной станции, из-за чего придется отложить поставки энергоносителей в Венгрию.
"Турецкий поток" проходит по дну черноморских вод в Турцию из России, а далее направляется в Балканы. Открытие главной ветки газопровода состоялось в январе 2020 года при участии президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Не исключено, что из-за задержки сроков Россия вынужденно доплатит Киеву за дополнительное использование украинской ГТС для транзита топлива в ЕС, отмечает "Коммерсант".
Протяженность участка в Сербии составляет 403 километра мощностью в 14 миллиардов кубометров. Зимой в "Газпроме" заявляли, что первые поставки по нитке запланированы на конец текущего года.
По информации агентства Platts, Белград отстает от срока ввода компрессорной станции, несмотря на соединение участков Сербии и Болгарии.
Представители "Газпрома" не стали давать комментарии, передает РБК.
Ранее Палата Конгресса Соединенных Штатов приняла резолюцию, по которой российские газовые магистрали считаются инструментами, подавляющими свободу и мировую демократию. В документе отмечается, что Москва пытается "принудить" остальные государства к покупке своего топлива, для чего в Европе необходимо создать развитую инфраструктуру по приему СПГ.
РФ необходимо переходить к модели экономики, основанной на производстве продукции высокого передела