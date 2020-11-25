На Украине нацелились на продление санкций против России до 2022 года

Ограничительные меры касаются ввоза товаров из РФ

На Украине собираются продлить экономические санкции против России на год – до 2022-го. Такое намерение есть у правительства страны.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Незалежной разработало проект соответствующего постановления. Его предоставили для обсуждения на заседании кабмина сегодня,  25 ноября.

В документе сказано о внесении изменений в постановление правительства №1166 от 30 декабря 2015 года. Согласно тому распоряжению, были введены ограничения на торговлю с РФ.

С начала 2016 года на Украине в отношении российских товаров действуют высшие ставки ввозной пошлины. В то время как, по соглашению о режиме свободной торговли между странами СНГ, ставка должна быть нулевой.

Ранее один из украинских экономических экспертов предсказал финансовый крах Незалежной из-за закрытия торгпредства РФ. Киеву следует готовиться к очередному витку экономического кризиса – страна понесет колоссальные убытки из-за сворачивания партнерства с Россией в сфере торговли, отметил Юрий Гаврилечко.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Нефть и газ становятся проклятьем России

РФ необходимо переходить к модели экономики, основанной на производстве продукции высокого передела

В Европарламенте допустили отказ от завершения строительства "Северного потока - 2"

Судьба газопровода решится в ближайшие месяцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей