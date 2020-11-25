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На Украине собираются продлить экономические санкции против России на год – до 2022-го. Такое намерение есть у правительства страны.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Незалежной разработало проект соответствующего постановления. Его предоставили для обсуждения на заседании кабмина сегодня, 25 ноября.
В документе сказано о внесении изменений в постановление правительства №1166 от 30 декабря 2015 года. Согласно тому распоряжению, были введены ограничения на торговлю с РФ.
С начала 2016 года на Украине в отношении российских товаров действуют высшие ставки ввозной пошлины. В то время как, по соглашению о режиме свободной торговли между странами СНГ, ставка должна быть нулевой.
Ранее один из украинских экономических экспертов предсказал финансовый крах Незалежной из-за закрытия торгпредства РФ. Киеву следует готовиться к очередному витку экономического кризиса – страна понесет колоссальные убытки из-за сворачивания партнерства с Россией в сфере торговли, отметил Юрий Гаврилечко.
РФ необходимо переходить к модели экономики, основанной на производстве продукции высокого передела