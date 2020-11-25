У Кремля есть козырь, который позволит добиться восстановления экономики в условиях пандемии

Благодаря проведению массовой вакцинации Россия может избежать очередных ограничений по закрытию экономики. Об этом говорится в тексте заявления аналитиков Bank of America.

Специалисты считают, что в 2021 году российская экономика вырастет на 3,4%. Свою роль сыграют восстановление тарифов на нефть, эффект низкой базы и минимальная стоимость заимствований.

В документе отмечается, что последний фактор привел к небывалому росту ипотечных кредитов. А увеличение цен на нефть позволит восстановить инвестиции благодаря увеличивающейся прибыли компаний, отмечает РИА "Новости".

Ранее экономист Сергей Хестанов назвал группы населения, которым грозит потеря работы из-за пандемии.



