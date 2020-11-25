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Кабинет украинских министров принял решение пролонгировать пошлины
на ряд товаров из нашей страны.
Взимать дополнительную плату будут до 31 декабря 2021 года, передает РИА "Новости".
Напомним, Незалежная обложила пошлинами большинство российских товаров. Среди них дизельное топливо и сжиженный природный газ.
К слову, когда киевский режим вводил спецпошлины на товары из РФ, многие эксперты сходились во мнении, что такие действия не окажут негативного влияния на экономику России.
Что нельзя сказать об американских санкциях. Сегодня стало известно, что команда Дональда Трампа подготовила новый пакет ограничений против России.
РФ необходимо переходить к модели экономики, основанной на производстве продукции высокого передела