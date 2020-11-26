Надежда на окончание пандемии заставляет их уходить от американских активов

Доллар заметно упал к середине текущей недели из-за прогресса в разработке противовирусной вакцины и ожидания финансовых стимуляций со стороны правительства Соединенных Штатов. Указанные факторы привели к уходу инвесторов из американской валюты в другие активы.

Как отмечает источник, на мировом рынке зафиксировали сильные колебания валюты США к австралийскому доллару, достигшие двухмесячного минимума. По мнению аналитиков, в дальнейшем валюта продолжит падать на фоне прогресса в разработке вакцины против коронавируса и ожидания стимуляции от ЦБ США. Тенденция смещается в сторону более рискованных активов.

После того, как глава Минфина Великобритании Риши Сунак объявил парламенту годовой план по расходам и озвучил новые прогнозы по государственной экономике, пострадавшей от пандемии, подскочил британский фунт. А криптовалюта биткойн достигла 19 тыс. долларов – указанный показатель лишь немногим меньше рекордного уровня в 19,6 тыс. долларов, достигнутого в конце 2017 года.

По информации Reuters, в ФРС США уже провели обсуждение возможности корректировки покупки активов Центробанком для поддержки рынков и экономики.

Ранее сообщалось о том, что цена на Brent превысила 48 долларов за баррель впервые с начала марта 2020 года. Стоимость подскочила после новостей об успехах в испытания вакцины против коронавирусной инфекции и восстановлении экономики США и ЕС.