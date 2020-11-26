Озвучен официальный курс валют на завтра

Евро подорожает почти на четверть рубля

В пятницу, 28 ноября, евро подорожает на 14 коп. и будет стоить 90,0291 рубля. Доллар, наоборот, подешевеет на 2 коп. – до 75,4518 руб., сообщает Центробанка России.

Сегодня утром курс валюты Старого Света вырос на 11 коп. – до 90,15 рубля. А америанская, по данным ММВБ, упала в цене  на 5  и стоит 75,51 рубля. 

Позже евро слегка подешевел, и в полдень за него давали 90,09 рубля. "Зеленый" же укрепился – до 75,6 рубля, отмечает "Свободная пресса".

Три дня назад курс валюты ЕС опустился ниже 90 рублей. Это было на 33 коп. меньше, чем в предыдущее время.

Полина ДОРОЖКИНА

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