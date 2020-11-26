Гражданам РФ остается только вспоминать золотые времена

Рост экономики страны и рост реальных доходов населения – это разные понятия. Поэтому россиянам не стоит слишком радоваться, слушая обещания правительства восстановить ВВП к 2022 году. Докризисный уровень жизни для людей не наступит и в 2023 г., считает эксперт Финансового Университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Прогноз Минэкономразвития и ЦБ о росте ВВП на 3,3-4% в 2021 г. маловероятен, поскольку сейчас мир накрыла вторая волна коронавируса. Уже понятно, что к началу нового года с пандемией не справиться. Поэтому о восстановлении экономики и речи не идет, уверен эксперт.

Но даже когда начнет расти ВВП, на заработке россиян это сразу не отразится.

"Ближайшие два года будут связаны с подорожанием продуктов питания, поэтому люди с небольшими доходами в очередной раз столкнутся с продуктовой инфляцией, и их реальные доходы не будут восстанавливаться",

– приводит "Свободная пресса" слова Ордова. По его оценке, уровень жизни россиян в 2019 г. еще не достигал уровня 2013 г., а новый кризис "отбросил" его еще ниже. "Золотые времена остались позади", – констатировал эксперт.

Ранее стало известно, что россияне вынуждено увеличили потребление хлеба в 2020 году.